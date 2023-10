MİT, PKK sözde Suriye genel asayiş sorumlusunu etkisiz hale getirdi

TAKİP ET

MİT, terör örgütü PKK’nın sözde Suriye genel asayiş sorumlusu, 2007’deki Dağlıca saldırısının planlayıcısı Müzdelif Taşkın’ı, Suriye’nin kuzeyindeki Kamışlı’da etkisiz hale getirdi.

MİT, 2007’de Dağlıca Köyündeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’ne bağlı Komando Taburuna yönelik ağır silahlarla düzenlenen 12 askerin şehit düştüğü, 16 askerin ise yaralandığı saldırının planlayıcısı Aslan Çele kod Müzdelif Taşkın’ı Kamışlı-Amude karayolu üzerinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Geçmişte Türkiye’de PKK adına güvenlik güçlerimize yönelik çok sayıda eylemde yer alan Müzdelif Taşkın, son olarak PKK/YPG adına Suriye Asayiş Genel Sorumlusu olarak faaliyet göstermekteydi.

PKK kırsal kadrolarına 1988 yılında katılan Aslan Çele kod Müzdelif Taşkın, geçmişten bu yana örgüt adına yaptığı eylemler nedeniyle MİT’in hedef listesine dahil edildi. MİT, Müzdelif Taşkın’ın Irak’tan Suriye’ye geçtiğini tespit etmesinin ardından operasyon için hazırlıklara başladı.

MİT, saha ajanlarına, Müzdelif Taşkın’ı an be an takip etmeleri için talimat verdi. Alınan talimatlar kapsamında Müzdelif Taşkın’a yönelik yapılan takibin raporları saha ajanları tarafından günlük olarak paylaşıldı. MİT tarafından hedefe ilişkin hazırlanan raporlar doğrultusunda operasyon kararı alındı. Operasyon için uygun zamanın gelmesiyle birlikte MİT, Suriye/Kamışlı’da yaptığı operasyonla Aslan Çele kod Müzdelif Taşkın’ı etkisiz hale getirdi.

Aslan Çele kod Müzdelif Taşkın kimdir?

Aslan Çele/Aslan Samura kod isimlerini kullanan Müzdelif Taşkın, PKK adına Irak ve Türkiye’de birçok alanda faaliyet gösterdi. 2010 yılında örgüt tarafından verilen görev neticesinde Zap Eyaleti sorumluları arasında yer aldı. Bilahare Zap alanındaki terörist faaliyetleri dolayısıyla PKK yönetimi tarafından taltif edilerek Avaşin Eyaleti Genel Sorumlusu olarak görevlendirildi. Söz konusu görevinin yanında Irak alanında bulunduğu süreç içerisinde PKK’ya yeni katılan kadrolara askeri ve ideolojik eğitimler verdi.

Ülkemiz tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı öncesinde Suriye alanına geçen Müzdelif Taşkın, harekat esnasında PKK/YPG bünyesinde kritik faaliyetler icra etti. Harekatın bitmesini müteakip askeri tecrübeleri dolayısıyla YPG tarafından tünel-mevzilendirme çalışmalarını planlamak ve faaliyete geçirmek adına sorumlu düzeyde görevlendirildi. Son olarak PKK/YPG adına Suriye Asayiş Genel Sorumlusu olarak faaliyetlerine devam eden Müzdelif Taşkın, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Müzdelif Taşkın, yaklaşık 35 yıldır PKK bünyesinde faaliyet göstermesi münasebetiyle çok sayıda eylem organize etmiş ve eylemlere bizzat katılmıştı. PKK için önemli bir kadro olan Müzdelif Taşkın’ın etkisiz hale getirilmesinin örgüt tabanında moral ve motivasyon kaybına yol açacağı belirtildi.