MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu Mehmet Yıldırım'ı etkisiz hale getirdi.

MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu Mehmet Yıldırım'ı etkisiz hale getirdi.

MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu Mehmet Yıldırım'ı etkisiz hale getirdi.
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MİT, Suriye’nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG’nin sözde Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu Mehmet Yıldırım’ı etkisiz hale getirdi.