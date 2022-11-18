MİT'ten Gara'da nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK’nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin ve 4 teröristi etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 2000’li yılların başında terör örgütü PKK’ya katılan Norşin Afrin, örgüte katıldıktan sonra uzun yıllar Türkiye içerisinde faaliyet gösterdi. İlerleyen yıllarda PKK/KCK’nın metropollerde gerçekleştirdiği eylemleri düzenleyen sözde Özel Güç yapısına katılan terörist, örgüt yöneticilerinden oldu. Türkiye’ye yönelik gerçekleştirilen çok sayıda eylemin talimatını veren Norşin Afrin, TSK’nın Suriye’deki operasyonlarına karşı örgüt tarafından gerçekleştirilen eylemleri organize etti. Irak Gara alanında sözde Özel Güç sorumlusu olarak faaliyet gösteren Norşin Afrin, Pençe-Kilit Harekatı’na yönelik teröristleri yönlendiriyordu. Sözde HPG ve YJA Star Askeri Konsey üyesi olan Norşin Afrin, aynı zamanda sözde Gara YJA Star sorumlusu olarak faaliyet göstermeye başladı.

Deşifre olmamak için özel çaba sarf eden Norşin Afrin’in yerinin tespiti için MİT ajanlarını sahaya sürdü. MİT’in sahadaki ajanları ilk önce Norşin Afrin’in yerini belirledi ve yakın çevresine sızdı. MİT, yürüttüğü hassas çalışma neticesinde Irak’ta yürütülen operasyonlarda görev alan güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilecek eylemleri bizzat yönetmek üzere Norşin Afrin’in operasyon bölgesine intikal edeceği yönünde istihbarat aldı. Bunun üzerine MİT tarafından Afrin’e yönelik operasyon kararı verildi. Norşin Afrin ve 4 koruması, MİT’in gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’nın ise örgüt için çok önemli olan Norşin Afrin’in kaybını diğer örgüt üyelerinin firarını önlemek amacıyla gizlediği öğrenildi.