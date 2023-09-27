MİT'ten Irak'ta nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye’de sansasyonel eylem yapmak üzere eğitildiği belirlenen PKK/KCK’lı terörist Mazlum Öztürk’ü Irak’ın Süleymaniye kırsalında düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT tarafından Suriye ve Irak’ın kuzeyinde kararlılıkla yürütülen operasyonlar nedeniyle terör örgütü PKK/KCK’nın yeni kadrolar kazanmak için alternatif arayışlara girdiği belirlendi. MİT mensuplarınca sahadaki ajan ağı vasıtasıyla sürdürülen hassas çalışmalarda, örgütün terörist aktarımını ilk etapta Avrupa’ya yaptığı, sonrasında Irak ve Suriye’ye kaydırdığı tespit edildi. MİT tarafından örgütün aktarım faaliyetlerinin yakından incelenmesi neticesinde PKK/KCK mensubu "Berxwedan Çiyager" kod adlı Mazlum Öztürk’ün Ağustos 2022’de Türkiye’den Avrupa’ya geçiş yaptığı, burada Avrupa Demokratik Kürdistanlılar Toplum Kongresi’nin (KCDK-E) çağrısı çerçevesinde birçok faaliyete katıldığı, Ekim 2022’de Avrupa Konseyi önünde gerçekleştirilen oturma eylemine de iştirak ettiği, Ocak 2023’te Fransa’dan örgütün kırsal kadrosuna katılarak silahlı faaliyet yürütmeye başladığı ve Türk güvenlik güçlerine karşı eylem gerçekleştirmek üzere suikast eğitimleri aldığı öğrenildi.

Nefes kesen operasyonla etkisiz hale getirildi

PKK tarafından Türkiye’nin etki alanına girmediği düşünülen Irak’ın Süleymaniye kırsalında görevlendirdiği Mazlum Öztürk’ün faaliyetleri MİT tarafından deşifre edildi. MİT tarafından operasyon kararı alınması akabinde Öztürk’ün yeri, MİT’in istihbarat ağı ve saha ajanları sayesinde tespit edildi. Türkiye’de sansasyonel eylemler yapmak üzere eğitilen terörist, Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örgütüne her alanda darbe vuran MİT, gelecek süreçte de terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde nokta operasyonlarına devam edeceği, bu operasyonlar serisiyle özellikle Süleymaniye bölgesindeki teröristlerin açık ve meşru hedef olduğu mesajını bir kez daha verdi.