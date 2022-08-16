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MİT'ten nokta operasyon: 'Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi etkisiz'

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi 'Dijvar Silopi' kod adlı Muhsin Yağan'ı etkisiz hale getirdi.

MİT'ten nokta operasyon: 'Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi etkisiz'
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye’nin kuzeyindeki Kamışlı’da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG’nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi “Dijvar Silopi” kod adlı Muhsin Yağan’ı etkisiz hale getirdi.

MİT, Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarla terör örgütü PKK/YPG’nin sözde sorumlularını etkisiz hale getirmeye devam ediyor. MİT, Kamışlı’da terör örgütü PKK-YPG’nin Amude-Derbesiye Eyaleti sözde genel sorumlusu “Rezan Cavit” kod adlı Yusif Mehmud Rebani’yi etkisiz hale getirdiği operasyonun Irak, İran ve Suriye’deki yankıları devam ederken bu sefer de terör örgütünün sözde Kamışlı eyaleti yöneticisi “Dijvar Silopi” kod adlı Muhsin Yağan’ı etkisiz hale getirdi.

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Sınır hattında eylem talimatlarını o veriyordu

Güvenlik güçlerine yönelik sınır hattında taciz atışları, havan atılması şeklinde terör örgütü PKK/YPG’nin eylem talimatlarını verdiği de öğrenilen terörist Yağan’ın, geçmişte çok sayıda şehit verilen eylemlerin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu da tespit edildi. Son dönemde Suriye’den sınır hattındaki Türk askerlerine yönelik saldırı talimatlarını verdiği de tespit edilen Yağan, MİT’in nokta operasyonu ile Kamışlı’da etkisiz hale getirildi.

İHA
Editör

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