MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Suriye’nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ’lı terörist yakalanırken, çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Suriye’de faaliyet gösteren DEAŞ’lı teröristler, MİT ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) çalışmaları neticesinde tespit edildi. MİT’in istihbarı ve

operasyonel desteğiyle SMO’ya bağlı yerel güvenlik güçlerince Barış Pınarı Harekatı alanında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ’lı yakalanırken, çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda 1 adet LAV silahı, 1 adet RPG roketatar, 2 adet motosiklet, 5 adet el bombası, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet Makarov tabanca, 1 adet telsiz, 4 adet anti tank RPG mühimmatı, 2 adet anti personel RPG mühimmatı, 5 adet RPG sevk fişeği ve çok sayıda şarjör ile mühimmat ele geçirildi.