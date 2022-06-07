MİT'ten Suriye'de nefes kesen operasyon: Terör örgütü PKK/YPG'nin suikastçısı yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen Rojda kod adlı Dilbirin Kaçar, MİT'in Suriye'de yürüttüğü operasyonla Türkiye'ye getirildi.

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  • 07.06.2022 11:49
  • Güncelleme: 07.06.2022 12:01
MİT'ten Suriye'de nefes kesen operasyon: Terör örgütü PKK/YPG'nin suikastçısı yakalandı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensubu olan Rojda kod adlı terörist Dilbirin Kaçar, MİT’in Suriye’deki operasyonuyla Türkiye’ye getirildi. Örgüte 2015 yılında Siirt’ten katıldığı öğrenilen Rojda kod adlı terörist Dilbirin Kaçar’ın, yaklaşık 1 yıl Cudi ve Gabar bölgelerinde faaliyet yürüttükten sonra örgüt tarafından 2016 yılında Suriye’ye gönderildiği öğrenildi. 2017 yılında Irak/Sincar’da suikastçı eğitimi de alan Rojda kod adlı terörist Kaçar’ın, Ocak 2018’deki Zeytin Dalı Harekatı ve Ekim 2019’daki Barış Pınar Harekatı sırasında örgüt bünyesinde “suikastçı” olarak yer aldığı da öğrenildi. Öte yandan, Rojda kod adlı terörist Kaçar’ın, son olarak Türkiye’nin olası harekatına karşı Ayn El Arab/Kobani bölgesine takviye güç olarak gönderilen timin sözde komutanlığını da yaptığı edinilen bilgiler arasında yer aldı.

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İHA

SHA Editör
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