MİT'ten terör örgütü PKK/YPG'ye ağır darbe

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Kobani Savunma Komitesi Eş Başkanı Rodin Abdulkadir Muhammed ve terör örgütü YPJ'nin sözde Kobani Yürütme Komitesi'nde faaliyet yürüten Ranya Henan'ı düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

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  • 22.04.2022 11:19
  • Güncelleme: 22.04.2022 11:38
MİT'ten terör örgütü PKK/YPG'ye ağır darbe
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK-YPG’nin sözde Kobani Savunma Komitesi Eş Başkanı Rodin Abdulkadir Muhammed ve terör örgütü YPJ’nin sözde Kobani Yürütme Komitesi’nde faaliyet yürüten Ranya Henan’ı düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre MİT 20 Nisan 2022 Çarşamba günü gerçekleştirdiği operasyon ile terör örgütü PKK-YPG’nin sözde Kobani (Ayn El Arab) Savunma Komitesi Eş Başkanı Ronahi Kobani kod adlı Rodin Abdulkadir Muhammed ve terör örgütü YPJ’nin sözde Kobani Yürütme Komitesi’nde faaliyet yürüten Dilar Halep kod adlı Ranya Henan’ı düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. İki teröristin de Türkiye-Suriye sınır hattında Türk güvenlik güçlerine yönelik yapılan eylemleri organize ettiği ve verdikleri talimatlarla sınır hattında görev yapan güvenlik güçlerinin şehit olmasından sorumlu oldukları öğrenildi. Öte yandan alınan bilgiye göre, MİT’in sahadaki ajanlarından derlediği bilgilerle düzenlenen operasyonda, iki üst düzey sorumlu kadrosunu kaybeden terör örgütü YPJ’nin ağır darbe aldığı belirtildi.

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İHA

SHA Editör
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