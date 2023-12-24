MİT'ten YPG'nin sözde Aynularab eyalet sorumlusuna operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG’nin sözde Aynularab sorumlusu “Bahoz Afrin” kod adlı teröristi etkisiz hale getirdi.

MİT, Bahoz Afrin kod adlı teröristin geçmişte Suriye sınırındaki güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ettiğini tespit etti. Sansasyonel eylem arayışında olduğu yönünde istihbarat alınan Suriye uyruklu sözde sorumlulardan Bahoz Afrin kod adlı terörist, öncelikli hedef listesine eklendi. Sınır hattındaki güvenlik güçlerine yönelik yeni bir eylem hazırlığı içerisinde olduğu yönünde saha ajanlarından istihbarat alan MİT, ’Bahoz Afrin’ kodu takip etmeye başladı. Yapılan takip sonucu planladığı eylemin son aşamasında olduğu belirlenen terörist için düğmeye basıldı. Başarılı bir operasyonla terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynakları, Aynularab’a sözde sorumlu olarak gönderilen teröristlerin sürekli olarak MİT tarafından etkisiz hale getirilmesinden dolayı örgütün bölgede büyük bir kriz yaşadığını ve sorumlu düzeyde faaliyet yürütecek terörist bulmakta zorlandığını aktardı.