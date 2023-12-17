MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Şirvan Hasan'ı, etkisiz hale getirdi

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Şirvan Hasan’ı, Suriye Deyrizor’da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü PKK/YPG Suriye Silahlı Konsey üyesi ve Suriye’nin Deyrizor şehrinde sözde Saha Sorumlusu olan Roni Velat kod adlı Şirvan Hasan, düzenlenen nokta operasyon ile Suriye’de etkisiz hale getirildi.

MİT, teröristin yakın takibindeydi

Şirvan Hasan, Türkiye’deki örgütsel faaliyetleri ile Suriye’deki mevcut pozisyonu kapsamında Millî İstihbarat Teşkilâtı’nın yakın takibindeydi. Terörist Hasan, yürütülen hassas saha çalışmaları neticesinde 5 Aralık’ta, Türkiye’ye yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Deyrizor’da düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK/YPG tarafından Roni Velat kod adlı Şirvan Hasan için operasyondan iki gün sonra Deyrizor’da sözde askeri tören düzenlendi. Törene birçok PKK/YPG’li terörist unsuru katıldı.

Roni Velat kod adlı Şirvan Hasan

Roni Velat kod adlı terörist Şirvan Hasan, 1997 yılında örgüte Suriye’den katıldı. Irak’ın Kandil bölgesindeki faaliyetlerinin ardından Türkiye’ye geçiş yaptı. 2010 yılında terör örgütü PKK’nın sözde Karadeniz Açılım Gruplarını takviye amaçlı olarak Tunceli’den Karadeniz bölgesine geçti. Giresun ve ardından Sivas kırsalında faaliyet gösterdi.

2011 yılında Tokat kırsalında faaliyet gösterdi. 26 Haziran 2012’de Trabzon’un Düzköy İlçe Jandarma Komutanlığı’na el yapımı patlayıcı ile düzenlenen ve üç Türk askerinin yaralandığı eylemde yer aldı.

2013 yılına kadar Tunceli kırsalında faaliyet gösteren Roni Velat kod adlı terörist Şirvan Hasan, 2013’ün sonunda Suriye alanına geçmesi akabinde örgüt içerisinde özellikle Deyrizor bölgesinde önemli görevler üstlendi.

2020 yılında Deyrizor Sahası Güvenlik ve İstihbarat sözde Sorumlusu, 2021’de Deyr Ez Zor Sahası sözde Sorumlu Yardımcısı oldu. 2023 yılında da Deyrizor sözde Saha Sorumlusu olarak görevlendirildi.