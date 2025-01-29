MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde yöneticilerinden Şiraz Ömer'i Suriye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de faaliyet gösteren PKK/YPG sözde yöneticilerinden 'Sözdar Afrin' kod isimli Şiraz Ömer'i Suriye'de etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde yöneticilerinden Şiraz Ömer'i Suriye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye’de faaliyet gösteren PKK/YPG sözde yöneticilerinden ‘Sözdar Afrin’ kod isimli Şiraz Ömer’i Suriye’de etkisiz hale getirdi.

MİT’in hedef listesinde yer alan PKK/YPG’nin maliye yapılanması içinde yönetici olarak görev alan Şiraz Ömer’in yeri, istihbari çalışmalar sonucu tespit edildi. Her adımı takip edilen Ömer, Suriye’de Rumeylan-Malikiye yolunda gerçekleştirilen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

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2012’den beri örgüt kadrosunda yer alıyordu

Şiraz Ömer’in örgüte 2012 yılında katıldığı, örgütün Suriye yönetimi olan sözde Rojava Sekretaryasında yer aldığı öğrenildi. Bir süre Irak-Kandil’de faaliyet göstermesinin ardından Suriye alanına geçen Ömer’in Ayn El Arap, Haseke ve Malikiye bölgelerinde sözde sorumlu düzeyinde faaliyet gösterdiği belirtildi. Bir dönem örgütün kadın yapılanması olan PKK/YPJ’nin sözcülüğü görevini de yürüten Ömer’in son olarak örgütün maliye yapılanması içerisinde yönetici olarak görev aldığı aktarıldı.