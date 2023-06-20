- Haberler
- Asayiş
- MİT, Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride yer alan PKK/YPG Şehba Bölge Sorumlusu Karker Tolhildan kod adlı Rıdvan Ulugana'yı Suriye/Tel Rıfat'ta etkisiz hale getirdi.
MİT, Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride yer alan PKK/YPG Şehba Bölge Sorumlusu Karker Tolhildan kod adlı Rıdvan Ulugana'yı Suriye/Tel Rıfat'ta etkisiz hale getirdi.
MİT, Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride yer alan PKK/YPG Şehba Bölge Sorumlusu Karker Tolhildan kod adlı Rıdvan Ulugana'yı Suriye/Tel Rıfat'ta etkisiz hale getirdi.
MİT, Terörden Arananlar Listesi’nde mavi kategoride yer alan PKK/YPG Şehba Bölge Sorumlusu Karker Tolhildan kod adlı Rıdvan Ulugana’yı Suriye/Tel Rıfat’ta etkisiz hale getirdi.