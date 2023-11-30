MİT tırları davasında Erdem Gül'e 3 yıl 4 aya kadar hapis talebi

MİT tırları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’ün yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Gül’ün ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan 3 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

MİT tırlarının durdurularak gizli kalması gereken görüntülerin yayınlanmasına ilişkin Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’ün yeniden yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Erdem Gül ile sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Fetullah Gülen’in lideri olduğu FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yöneticilerinden olan Emre Uslu’nun talimatıyla, 1 Ocak 2014’de Hatay, 19 Ocak 2014’de ise Adana’da MİT mensuplarının sorumluluklarında olan tırların silah kullanılarak ve MİT mensuplarının darp edilerek durdurulduğunu anlattı.

Gizli kalması gereken görüntülerin yayınlanarak ifşa edildiği belirtildi

Açıklanan mütalaada, tırdaki malzemelerin devletin iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken nitelikte olduğu halde tırların aranmak istendiği, tırlara ait malzemelerin örgüt mensuplarınca kamera kaydı ve fotoğraf çekiminin yapıldığı, başka şahısların söz konusu görüntülere ulaşma yetkisinin bulunmadığı, konuya ilişkin yayın yasağının bulunduğu aktarıldı. Yayın yasağına rağmen FETÖ/PDY mensuplarının temin etmiş oldukları ve devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgi, belge ve görüntülerin yayınlanarak ifşa edildiğinin belirtildiği mütalaada, sanık tarafından yayınlanan haberin gazetecilik faaliyeti ve basın hürriyeti çerçevesinde bulunmadığı, operasyonun FETÖ/PDY tarafından yapıldığına vakıf olmamanın hayatın olağan akışına aykırı olduğu kaydedildi.

Sanığın bilgileri kamu yararı bulunmadığı halde yayınladığı aktarıldı

Mütalaada, söz konusu faaliyetin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümetini uluslararası terörle ilişkilendirip görevini kısmen veya tamamen görev yapamaz hale getirmek, uluslararası kamuoyu algısı oluşturmak, Türkiye’yi teröre destek veren ülkelerden olduğu imajı meydana getirerek Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde teröre destek veren ülke olarak yargılatmak olduğu aktarıldı. Ayrıca, söz konusu haberin 7 Haziran 2015 genel seçimlerinden önce yayınlanmasıyla hükümeti yıpratarak görevini yapamaz hale getirip seçimleri kaybetmesinin amaçlanması kastıyla hareket eden FETÖ/PDY terör örgütü faaliyeti olduğu, dolayısıyla sanığın, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından devlet sırrı niteliğindeki bilgileri örgütün nihai amaç ve stratejisi doğrultusunda hiçbir kamu yararı bulunmadığı halde yayınladığı kaydedildi.

3 yıl 4 aya kadar hapis talebi

Açıklanan mütalaada sanık Erdem Gül’ün ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan 1 yıl 8 aydan 3 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Duruşmada sanık ile avukatları, açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için mahkemeden süre talep ettiler. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık tarafına mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

‘’Gazetecilik suç değildir’’

Duruşmanın ardından sanık Erdem Gül, ‘’Bir tek kelime söyleyeceğim, gazetecilik suç değildir’’ diyerek salonun önünden ayrıldı.