MİT, Türk üslerine saldırı hazırlığı yapan teröristi nokta operasyonla etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Kuzey Irak’ta örgütün tünel yapım çalışmalarında yer alan ve Türk askeri üslerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terörist Mehmet Akin’i düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

"Harun Egid" kod adlı terörist Mehmet Akin’in Irak’ın kuzeyinde Pençe operasyonlarının sürdürüldüğü bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine MİT, terörist Mehmet Akin’in etkisiz hale getirilmesi kararını aldı. MİT’in sahadaki ajanları vasıtası ile PKK/KCK mensubu Akin’in Irak’ın Hakurk kırsalında saklandığı tespit edildi. Irak’ın kuzeyinde TSK üslerine saldırı yapma amacıyla ağır silah, saldırı ve sabotaj eğitimleri aldığı öğrenilen teröristin etkisiz hale getirilmesine yönelik saha ajanlarının da katılımıyla operasyon başlatıldı. Uygun zamanın ve koşulların oluşması akabinde Akin, TSK’ya ait üs bölgesine saldırı için harekete geçmesi üzerine MİT tarafından düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

"Harun Egid" kod adlı terörist Mehmet Akin, 2013’te Irak’ın Avaşin bölgesinde terör örgütü PKK/KCK’nın kırsal kadrolarına katıldı. 2016 yılına kadar söz konusu bölgede saldırı, sabotaj eğitimi aldı. Akabinde Irak’ın Hakurk kırsalına geçiş yaptı. 2019 yılı itibarıyla Kuzey Irak’ta örgütün tünel yapım çalışmalarında yer aldı. Bölgede Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemlerde bulundu.

Etkisiz hale getirilen terörist hakkında Adana 3. Sulh Ceza Hakimliği’nce “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan aranma kaydı bulunduğu öğrenildi.