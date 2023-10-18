MİT ve emniyetten PKK/KCK'nın Norveç yapılanmasına darbe

Terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün koordineli çalışması neticesinde İstanbul’da yakalandı.

MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK’nın sözde Norveç yapılanmasında etkin görev alan Şirin Tokpınar’ın Türkiye’ye giriş yaptığının tespit edilmesi akabinde hassas bir çalışma gerçekleştirerek, teröristin gözaltına alınmasını sağladı. PKK/KCK’nın başta Norveç olmak üzere Avrupa’da düzenlediği eylem ve etkinliklere aktif katılım sağlayan Şirin Tokpınar’ın aynı zamanda terör örgütü adına para toplama ve aktarım faaliyetleri içerisinde de yer aldığı belirtildi.