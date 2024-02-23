MİT ve Emniyetten yurt dışı operasyonu: Sözde sorumlu terörist kaçamadan yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından 'Mazlum Mardin' kod adlı Murat Kızıl, Avrupa'ya kaçamadan yakalandı.

MİT ve Emniyetten yurt dışı operasyonu: Sözde sorumlu terörist kaçamadan yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Terör örgütü PKK/KCK’nın sözde sorumlularından ’Mazlum Mardin’ kod adlı Murat Kızıl, Avrupa’ya kaçamadan yakalandı.

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, sınır ötesinde ortak bir operasyona imza attı. MİT’in hassas çalışmaları sonucu Avrupa’ya kaçma girişiminde bulunan terörist Murat Kızıl’ın saklandığı yer tespit edildi. Adım adım izlenen ’Mazlum Mardin’ kod adlı terörist, Avrupa’ya kaçmaya çalışırken MİT’in ağına takıldı.

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Yakalanarak Türkiye’ye getirilen Murat Kızıl, adalete teslim edildi.

2015’te PKK/KCK’nın kırsal kadrolarına katılan terörist Kızıl, Suriye ve Irak’ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. Terörist Kızıl, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan aranıyordu.