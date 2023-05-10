Mitinge gitmek için merdivenleri yürüyerek çıkan Hüseyin Dede, 'Cumhurbaşkanımız arayınca çok sevindim'

AK Parti’nin Büyük İstanbul Mitingi’ne gitmek için metro merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefonla arayarak teşekkür ettiği 85 yaşındaki Hüseyin dede, o anları anlattı.

Geçtiğimiz günlerde Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi’ne 1 milyon 700 bin vatandaş katılmıştı. 85 yaşında olan Hüseyin Bayraktar ise mitinge giderken görüntülenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise mitingden sonra Bayraktar’ı görüntülü aradı. Ülkeye yapılan hizmetlere değinen Hüseyin Bayraktar Erdoğan ile arasında geçen konuşmayı anlattı.

“Recep Tayyip Erdoğan’a canımı veririm”

Cumhurbaşkanı’nı çok sevdiğini ifade eden Bayraktar “Evden çıkıp metroya bindim. Daha sonra miting alanına gittim. Bu memleket için kim çalışıyorsa benim ona canım feda. Adnan Menderes ile birlikte demokrasi geldi. Demokrasiyi hazmedemeyenler Menderes’i bitirdiler. Daha sonra gelen Turgut Özal Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü yapmak istedi. O zamanki CHP ’yaptırmam’ dedi. Özal ’yapacağım’ dedi yaptı. İkinci köprü yetmeyince üçüncü köprüyü de Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Marmaray’a da karşı çıktılar. Erdoğan Çanakkale Köprüsü’nün açılışına Kılıçdaroğlu’nu davet etti ama o katılmadı. Bu memlekete hizmet yapmayı bırak bir de karşı çıkıyorlar. Bu memleket için çalışana benim canım feda. Recep Tayyip Erdoğan’a canımı veririm. Cumhurbaşkanı beni aradığında ’sizi seviyorum bu memlekete hizmetiniz var’ dedim. Bu memlekete hizmet edene canımızı veririz dedim. Köprüye, baraja herşeye karşılar. CHP benim düşmanım değil ama bu memlekete yapılana neden karşı geliyor. Bu köprüler olmasa bu millet nereden geçecekti. Cumhurbaşkanımız arayınca çok sevindim. Nerede çalışma varsa Tayyip Erdoğan orada. Temel atma törenlerine yetişemiyor. Seçimde yüzde yüz kazanacak” ifadelerini kullandı.