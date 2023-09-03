MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Alper Ulusoy

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Ulusoy oldu.

MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Alper Ulusoy
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Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Ulusoy oldu.

Süper Lig’in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe bugün saat 21.45’te Eryaman Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler’in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın 4. hakemi Ümit Öztürk olacakken, müsabakada VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy’a AVAR’da Suat Arslanboğa ile Mustafa Emre Eyisoy eşlik edecek.

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