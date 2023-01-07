MKE Ankaragücü heyetinden 'Sevgi Evi' ziyareti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü’nde Başkan Faruk Koca ve beraberindeki yönetim, teknik heyet ve futbolcular, Aile ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürlüğü Sevgi Evi’ni ziyaret etti.

1910 İmalatı Harbiyeliler Derneği’nin Aile ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürlüğü Sevgi Evi’ne düzenlediği ziyarete MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Ömer Erdoğan, futbolcular ve dernek üyeleri katıldı.

Ziyaret öncesi basın mensuplarına bir açıklama yapan Koca, yarın Ankaragücü’nün maçının olduğunu hatırlatarak, bütün çocukları maça davet ettiğini ve maçta bir galibiyet alınır ise bu galibiyetin çocukların duaları ve bereketi sayesinde olacağını belirtti.

Koca, ziyaretin anlamlı ve önemli olduğunu ifade ederek, “Yeni yönetim geldiğinden beri sosyal sorumluluk projelerine önem veriyoruz. Bugün buraya gelmemizin ayrı bir anlamı var. Çünkü, bir gerçek var ki insanlar doğar ve yaşlandıkça en unutamayacağı anlardan biri de çocukluk dönemindeki anılardır. Bizler bu tür faaliyetleri sık sık tekrarlayacağız” diye konuştu.

Yaptıkları ziyaretin insani bir dokunuş ve eylem olduğuna vurgu yapan Koca, “Bugün hiçbir kulüp dışarı çıkıp böyle bir projeye katılamaz. Çünkü, yarın bizim maçımız var. Kamp dönemi olduğu için futbolcular dışarıya çıkmaz, dışarı ile temas kesilir. Ama, burada insani bir olgu olduğu için teknik heyet ve futbolcular geldi. Faaliyete katkı sağlamaya çalıştı” ifadelerini kullandı.

“2-1 galibiyetle bitireceklerine inanıyorum”

Sevgi Evi’nde kalan çocukların hayata 1-0 mağlup başladığını, müsabakayı 2-1 galibiyetle bitireceklerine inandığını dile getiren sarı-lacivertli kulübün teknik direktörü Ömer Erdoğan, “Burada olmaktan çok mutluyuz. Bugün inşallah genç kardeşlerimizin yüzlerini güldürebilir ve geleceği ile ilgili motive edebilirsek 3 puandan çok daha önemli. Çünkü, onlarda bizim evlatlarımız kadar sevdiğimiz gençlerimiz, bundan sonraki hayatlarında sağlıklı, huzurlu ve eğitimle ülkemize, vatanımıza hayırlı evlatlar olurlar” açıklamasında bulundu.

Sevgi Evi’nde bulunduğu için mutlu olduğunu aktaran Ankaragücü Kaptanı Tolga Ciğerci ise “Buradaki çocuklarımızı mutlu etmek, mutlu görmek bizi de mutlu ediyor. İnşallah onlara fazlasıyla destek olabiliriz” dedi.

Açıklamaların ardından MKE Ankaragücü heyeti, Sevgi Evi’ndeki çocuklarla bir araya geldi. Koca, sarı-lacivertlilerin çocuklar için yaptığı maça hakemlik yapmasının ardından çocuklara kupa hediye etti.