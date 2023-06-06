Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü sezonun son antrenmanını gerçekleştirdi.

MKE Ankaragücü, Süper Lig’in 2022-2023 sezonunun son haftasında Adana Demirspor ile oynayacak ve ligi tamamlayacak. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ligin son antrenmanı öncesinde takım ve bulundukları konum hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kafkas yaptığı açıklamada, “Ben geldiğimden beri en büyük desteği veren büyük Ankaragücü taraftarına ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Daha iyisi olabilirdi, bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Zor bir sezon geçirdiklerini aktaran Kafkas, "Takım yaklaşık 11 ay düşme hattındaydı. Son hafta Kayseri deplasmanında galibiyeti alarak lige tutunduk. Ziraat Türkiye Kupası’nda final oynamak istiyorduk. Avcumuzda olan başarıyı maalesef kaçırdık. Bir takımda gerçeklerden bahsetmek gerekir. Geçen sene bir takım kuruldu ve şampiyon oldu. Bu sene de öyle ya da böyle bir takım vardı elimizde. Kümede kalmayı başardık. Ankaragücü bundan daha iyisini hak ediyor. Başta başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Ben geldiğimden beri en büyük desteği veren büyük Ankaragücü taraftarına ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Daha iyisi olabilirdi, bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankaragücü’nün bu durumlarda olmaması için elimizden geleni yapacağız. Burası çok büyük bir camia. İyi bir takım oluşturabilmek için elimizden geleni yapacağız. Biz bu tribünlerden çıktık. Ben bu takımın sadece antrenörü değil aynı zamanda taraftarıyım. Benim bu piyasada temiz bir adım var. ben bunu tek başına yapmadım. Bu takımı biz bir yere getirdik. Sezonu da yarın ki son maçımızla birlikte bitireceğiz. Yerli oyuncularla ilgili büyük bir portföyüm var. Transfer süreci zorlu bir süreç. Önemli olan Ankaragücü’nün başarısı, birlikteliği ve büyüklüğüdür. Şu an takımda kiralık olarak oynayan oyunculardan devam etmek istediğimiz oyuncular var, ayrılacaklar var. Kitsiou, Ali Sowe ve Hanousek için ayrı bir parantez açmak istiyorum. Onlar bu kulübün hem karakterleriyle hem de oyunculuklarıyla bu süreçte takıma büyük katkı sağladılar. Ben onlarla devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.