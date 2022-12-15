MKE Ankaragücü, tesislerde taraftar gruplarını ağırladı

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, tribün grubu liderleri ile tesislerde bir araya geldi.

MKE Ankaragücü Beştepe Tesisleri’nde, Ankaragücü taraftar grubu liderleri Kulüp Başkanı Faruk Koca’nın ev sahipliğinde bir araya geldi. Kulübün müsabakalarda tribünde çıkan taşkınlıklardan dolayı aldıkları cezaların ve taraftar grupları arasındaki sorunların masaya yatırıldığı toplantının ardından, Başkan Koca ve tribün liderleri basın mensuplarına hatıra fotoğrafı verdi.

Faruk Koca: “Ankaragücü tarihinde az olan bir şeyi ilk defa gerçekleştirdik”

MKE Ankaragücü tarihinde yönetim ile taraftar gruplarının buluşmasının sık rastlanmadığını dile getiren Koca, “Bizim camiamızın çok aktif taraftar grubu ve tribün liderleri var. Belki Ankaragücü tarihinde az olan bir şeyi ilk defa gerçekleştirdik. Bütün tribün gruplarını bir araya getirdik çünkü buna ihtiyacımız vardı. Maalesef o tribün gruplarının parçalı olması bazı istismarlara sebep oluyor. Biz de bu istismarların önüne geçebilmek için bir kenetlenme ihtiyacı olduğunu söyledik. Arkadaşlarımız da duyarlı davranıp kendi aralarında bir sorun olmadığını ve Ankaragücü için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını söylediler. Benim davetimi kırmayıp icabet ettiler” cümlelerine yer verdi.

“Bazı cezaları hak ediyoruz ama bazı cezalar çok ağır”

Takımın Süper Lig’e çıkması ile bu sezon ciddi ceza aldıklarını belirten Faruk Koca, “Ankara’da oynadığımız maçlarda bu sezon çok ciddi cezalar aldık. Usulsüz taraftar ve taraftarın yerinde olmaması gereken yerde bulunmasından dolayı bazı kuralları ihlal ettiğimizden dolayı yaklaşık 1 milyon 866 bin lira ceza kesildi. Yine tribünde kırılan koltuklardan dolayı 1 milyon 60 bin liralık bir fatura ödedik. Bunlar çok ciddi bedeller. Taraftar gruplarının buna fırsat vermemesi için, kendi aralarındaki rekabeti istismara dönüştürmemesi için düzgün bir fotoğraf verilmesi gerekiyor. Bütün futbol camiasına hatta dünyaya örnek olacak bir fotoğraf vermek istedik. Bu süreçten sonra da 19 Mayıs Stadı’na ciddi bir kültür olarak hazırlanmamız gerektiğini söyledim. Hepsi de ellerinden geleni yapacaklarını belirttiler. İnşallah bundan sonra daha duyarlı olup cezadan ziyade bunu ödüle dönüştürmek gerekir. Kulüp olarak ceza almayacağımız her maçta tribün gruplarını spor malzemeleri ile ödüllendirip o malzemelerin altyapıdaki ya da mahallede futbol oynayan çocuklar için krampon forma desteği vereceğiz. Bazı cezaları hak ediyoruz ama bazı cezalar çok ağır. Federasyonda da ceza almadığımız her maçtan dolayı taraftarı ödüllendirecek destekler isteyeceğiz” diye konuştu.

Devre arası sonrası sıradaki müsabakanın Antalyaspor deplasmanı olduğu için kamp programını Antalya’da geçirdiklerini belirten Koca, “O arada kura çekimi oldu Tuzlaspor ile eşleştik. Tuzlalı yöneticileri de arayarak maçı Antalya’da oynayalım dedik onlar da bizi kırmadılar. Salı günü Saat 13’de üniversite stadında MKE Ankaragücü, Tuzlaspor kupa maçı var, Cuma günü akşam saat 8’de Antalyaspor ile maçımız var” diye konuştu

Hücum hattına ihtiyaç duyulursa destek alabileceklerini söyleyen Koca, bugüne kadar süreci analiz edip değerlendireceğini kaydederek, kadro şişkinliği oluştuğu için bazı futbolcularla da devre arası yolları ayrılabileceklerini ifade etti.

“Bizden gelecek her türlü katkıyı sağlarız”

Gençlerbirliği’nin son yıllarda yaşadığı sıkıntılara üzüldüğünü söyleyen Başkan Koca, “Biz 90 dakika rakibiz, 90 dakikadan sonra böyle bir rekabet söz konusu değil. Bizden gelecek her türlü katkıyı sağlarız. Niyazi başkanla konuştum, Gençlerbirliği’nin bu durumdan kurtulması için bizden oyuncu desteği veya yapılabilecek ne destek varsa elimizden geleni yaparız” değerlendirmesinde bulundu.