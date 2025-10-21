MKE Ankaragücü yöneticileri ve sporcuları öğrencilerle bir araya geldi

MKE Ankaragücü, başkentli çocuklara spor sevgisini aşılamak amacıyla Pursaklar Azmi Ertuğrul İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü, Pursaklar Azmi Ertuğrul İlkokulu’nda öğrencilerle buluştu. İlkokul çağındaki çocuklara spor sevgisini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, minik taraftarlara kulüp formaları hediye edildi. Programa Pursaklar Kaymakamı, Belediye Başkan Yardımcısı, kulüp yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve protokol üyeleri katıldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte öğrenciler, futbolcularla keyifli anlar yaşadı.

Ahmet Öztürk: "Ankaragücü taraftarı olmak, aile olmak anlamına geliyor"

İlkokul çağındaki çocuklara spor sevgisini aşılamak amacıyla düzenlenen etkinliği desteklerini aktaran Pursaklar Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Öztürk, "Ankaragücü’nün misafir etmekten gurur duyuyoruz. Ankaragücü taraftarı olmak sadece taraftarlık anlamına gelmiyor. Ankaragücü taraftarı olmak, aile olmak anlamına geliyor. Bu duyguyu çocuklarımızla aşılamak için böyle bir organizasyon yapan Ankaragücü Spor Kulübü Yönetimi’ne teşekkür ediyoruz. Ankaragücü gerçekten çok köklü bir kulüp tüm Türkiye’yi Ankaragücü’nü desteklemeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Harun Demirtaş: "Çocuklarımızın Ankaragücü sevdasını yüreklerinde yaşaması için mücadele ediyoruz"

Etkinlikte çocuklarla bir araya gelip, forma dağıtan Ankaragücü Yönetim Kurulu Üyesi Harun Demirtaş ise, "Programı düzenleme amacımız şehrimizin takımını, şehrimizin çocuklarıyla buluşturup aidiyet duygusu yaşatmaktır. Çocuklarımızın Ankaragücü sevdasını yüreklerinde yaşaması için mücadele ediyoruz. Yönetim kurulu üyelerimiz, futbolcularımız ve hocamız buraya gelerek çocuklarla buluştular. Yönetim olarak çocuklarımıza forma dağıttık. Çocuklarımızı Ankaragücü taraftarı yaparak şehrinin takımına sahip çıkmaya davet ediyoruz" açıklamalarında bulundu.