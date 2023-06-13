MKE patlamasında hayatını kaybeden Fırat Elverir, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi’ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda yaşanan patlama sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki Fırat Elverir, son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi’ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda patlama meydana gelmesinin ardından hayatını kaybeden Fırat Elverir, Mamak’ta düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede acılı aile göz yaşlarına hakim olamadı.

“Bebekken aşılarımızı bile beraber yaptırmışlar”

Doğdukları günden beri Fırat Elverir ile arkadaş olduklarını söyleyen Rıza Anıl Şahiner, “Bebekken aşılarımızı bile beraber yaptırmışlar. Çok yakından arkadaşıyım. bana dahil kimseye bir kötülük yaptığını görmedim, gören de olmamıştır zaten. Melek gibi bir insandı. Her şeyi içine atardı. Hastalıklarını kimse bilmezdi. Kendi içinde yaşardı. Bir araya geldiğinde hiç kötü bir şeyden bahsettiğini duymadım. Hiç kötü bir haber verdiğini duymadım. İyi şeyleri de kötü şeyleri de içinde yaşardı, çok içine kapanık bir insandı. Kardeşimdi benim ama. En son yaklaşık 1 ay önce ben sözlendiğimde görüştük. Müsait bir günümüzde kutlayalım dedik” diye konuştu.

“Babasını görene kadar inanamadım”

Ölüm haberini öğrendiğinde inanamadığını söyleyen Şahiner, “Başka bir Fırat diye tanıdığım olmamasına rağmen hangi Fırat dedim. Haberlere baktım, orada gördüm. İnanamadım yani. Babasını görene kadar inanamadım. Hala çıkıp gelse şaşırmam, bekliyor insan. Toprağı atmamıza rağmen hala bekliyoruz” dedi.

“Kız arkadaşıyla hiç görüşmemişlerdi, hiç sarılamamışlardı”

Fırat’ın Yaklaşık 6 aylık bir kız arkadaşı olduğunu ifade eden Şahiner, sözlerine şöyle devam etti:

“Sadece uzaktan görüştükleri bir kız arkadaşı vardı. O’na da ulaştık. O da bu zor günde herkesi yalnız bırakmak istemedi. Annesi de babası da destek oldular. O da geldi. Hiç görüşmemişlerdi, hiç sarılamamışlardı. O da zaten bir kere sarılsaydım diye ağlıyor. Bayramda yanına gidecekti, o da başka ildeydi.”