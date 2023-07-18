MKE patlamasını gören vatandaş o anları anlattı

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) Ankara'da bulunan Kapsül Fabrikası'nda yaşanan patlamanın ardından, olayın tanıkları o anları anlattı.

MKE patlamasını gören vatandaş o anları anlattı
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Makine ve Kimya Endüstrisi’nin (MKE) Ankara’da bulunan Kapsül Fabrikası’nda yaşanan patlamanın ardından, olayın tanıkları o anları anlattı.

Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Kayaş semtinde bulunan MKE Kapsül Fabrikası’nda meydana gelen patlamanın ardından olayın görgü tanığı Levent Davran o anları anlattı. Olayın öğle saatlerinde meydana geldiğini belirten Davran, “Saat 11.30-12.00 civarı dumanı gördük. Patlama sesleri geldi, 3-4 kez patladı. Ambulanslar geçtikten sonra 5-6 tane itfaiye, itfaiyeden sonra tekrar patlama oldu. Patlamadan sonra biz buraya geldik zaten. İndim eve çıktım dedim herhalde bir şey yoktur. Tekrar geldiğimde büyük bir patlama oldu. 3-4 kere patlama sesi duydum ben. Ardından tek tek patlamaya başladı” ifadelerini kullandı.