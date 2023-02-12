Mobil mutfak ekipleri deprem bölgesinde hizmet vermeye devam ediyor

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü deprem bölgesine gönderilen ‘Mobil Mutfak’ yemek dağıtımlarını devam ettiriyor.

Bir teknik öğretmen, 3 aşçı ve bir şoförden oluşan mobil mutfak ekibi Kilis’te günlük 3600 kapasiteli yemek dağıtımları ile ihtiyacı olan vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Mobil mutfak ekibi, “Hep birlikte kenetlenerek yaşadığımız bu acı olayları da Türk milleti olarak atlatacağız. Burada afetzedelere ve yardıma gelen vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.