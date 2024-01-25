Mobil toprak analiz cihazı üreticilere ücretsiz hizmet verecek

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın kasım ayında tanıtımını gerçekleştirdiği mobil toprak analiz cihazı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Ticaret Borsası arasında imzalanan protokol çerçevesinde üreticilere ücretsiz olarak hizmet verecek. 25 dakikada toprağı analiz eden cihaz, üreticinin rehberi olacak.

Verimli ovalarıyla Türkiye’de tarımın önde gelen şehirlerinden olan Balıkesir’de üretimin daha verimli hale getirilmesi ve üreticinin daha az maliyetle daha çok kazanmasının sağlanması amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Ticaret Borsası arasında ücretsiz olarak toprak analizi yapılması için protokol imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Çetin’in imzaladığı protokol sayesinde Büyükşehir Belediyesi’nin geride bıraktığımız kasım ayında tanıtımını yaptığı mobil toprak analiz cihazı, 20 ilçede faaliyet gösterecek.

25 dakikada toprağı analiz edecek

25 dakikada toprağın analizini çıkararak toprak hakkındaki tüm bilgiyi veren cihaz sayesinde birim alandan daha yüksek verim ve kaliteli ürün alınacak, toprakta bulunan bitki besin elementlerinin yeterli olup olmadığının tespiti yapılacak ve toprağa gerekli gübre takviyesinin verilmesiyle verimde ciddi oranlarda artış sağlanacak.

Gereksiz gübre kullanımının önüne geçilecek

Ayrıca mobil toprak analiz cihazı ile tahlil yapılmadan toprağa verilen gübrenin verimi ve kaliteyi artırmak yerine bitkiye ve toprağa zarar vermesi ile gereksiz yere harcanan gübrenin maddi olarak kayıplara yol açmasının da önüne geçilecek. Hem maddi olarak hem de verim olarak büyük fayda sağlayacak cihazı kullanmak isteyen çiftçiler, 444 40 10 numaralı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’ni arayarak talepte bulunabilecek.