Mobilitede sürdürülebilirlik, otomotiv bakım sektörünü dönüşüme hazırlıyor

Otomotiv bakım ve satış sonrası hizmetler sektörünün dünyadaki önemli ticaret fuarı olan Automechanika’nın İstanbul ayağı, TOBFED’in düzenlediği “Mobilitenin Sürdürülebilir Geleceği” paneline tanıklık etti. TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş “TOBFED’in stratejik iş birlikleri, nitelikli ve kapsayıcı mesleki eğitim ve istihdam, işletmelerin sürdürülebilir dönüşümü, teknoloji, girişimcilik ve sermayeye erişim noktalarında sektöre uluslararası bir kimlik kazandırılması, vizyon belgemizin temel taşlarını oluşturuyor” dedi.

Teknoloji girişimi Otovınn’ın sponsorluğunda, Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) tarafından düzenlenen panel, Sürdürülebilir Yaşam Okulu’nun kurucusu Aslı Dede’nin moderasyonu ile yapıldı.

Panel, Sürdürülebilir Yaşam Okulu Kurucusu Aslı Dede’nin moderatörlüğünde Cüneyt Şener (Sanpark CEO-Bursa Ticaret ve Sanayi Odası YK Başkan Yardımcısı) Prof. Dr. Figen Yıldırım (İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü) Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı (İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi) Dr. Onur İlhan (EYDK Genel Sekreteri) Serkan Bakırtaş (Otovınn CEO-TOBFED Başkanı) ve Yunus Emre Şimşek’in (Arup Türkiye Ulaşım Takım Lideri) katılımı ile gerçekleşti.

Sunduğu hizmetlerle tüm ekonomik, ekolojik ve toplumsal aktivitelerin merkezinde yer alan sektörün, bu misyonunu yeni nesillere taşımak için muhakkak sürdürülebilir geleceğe odaklanması gerektiği ana mesajı ile gerçekleşen panel, farklı sektör ve uzmanlıklardan konuşmacıları bir araya getirdi. Bu meyanda, Ekim 2022’de yayınlanan TOBFED Sürdürülebilir Gelecek Raporu ve Eylem Planı’na değinen Etki Yatırımı Danışma Kurulu Genel Sekreteri Dr. Onur ilhan “Üyemiz TOBFED’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında ortaya koyduğu altı marka, mobilite piyasasının sürdürülebilir dönüşümü ve gelişimi için merkezi bir konumdadır” dedi.

Sektörün dönüşümü eğitimle mümkün

TOBFED Başkanı ve Otovınn CEO’su Serkan Bakırtaş, özel ve kâr amacı gütmeyen sektörlerdeki görevlerinin kesişim noktasını özetledi ve “TOBFED’i 2013’te kurarken en öncelikli amacımızı sektöre nitelikli personel yetiştirmek olarak belirledik. Çünkü ülkemiz ve dünyanın sorunu olan nitelikli personel sorununa bugün baktığımızda özellikle Avrupa’da ve dünyanın her yerinde görüyoruz. Dolayısıyla bu alanda başlarken de biten meslekler ve ihtiyaçtan doğan meslekler var. İhtiyaçtan doğal mesleklerin aslında NACE Kodu bile olmayan meslekler vardı. Sektörü bir yere taşımamız için çalışanlarımızı yetiştirip hazır olmamız lazım. Dönüşüme eğitimle bakmak çok önemli. Yine bu çerçevede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın özellikle vurguladığı mesleki eğitim konusu ülkemizin kurtuluş reçeteleri arasındadır. Biz de bu vesile ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile sektörde meydana gelen gelişmelerle eğitim sisteminin eş güdümünü sağlamak, nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak ve istihdama katkı sağlamak amacıyla mesleki eğitim iş birliği protokolü imzaladık” dedi.

"Türkiye sürdürülebilirlikte farkındalık oluşturmalı"

Çevre dostu servislerin hayata geçmesi gerektiğini bidiren Başkan Bakırtaş “Biliyorsunuz en önemli konu yani yeşil sertifikalı servislerin ve bütün lokasyonların bu konuda üzerine düşeceğini, düşmesi gereken bütün süreçleri yapıyor olması lazım. TOBFED bu anlamda önemli çalışmalar yapıyoruz. Geçen yıl yine ‘Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi’ni yapmıştık. Bu yıl ikincisini düzenleyeceğiz. Orada da bu bağlamda kendini geliştiren birçok şirketi de bu anlamda taçlandıracağız. Ödül vereceğiz ve onore edeceğiz. O yüzden bizim dünyamızın gerçekten özellikle yeşil vurgusu çok kıymetli. Dünya buna çok önem veriyor ve Türkiye bu konu farkındalık oluşturmalı” diyerek çağrıda bulundu.

“Yeşil bayrak” ile yüksek standartlar geliyor

TOBFED olarak kendilerini en çok heyecanlandıran projelerin başında ‘Yeşil Bayrak’ olduğunu aktaran Serkan Bakırtaş “Sürdürülebilirliği benimsemiş ve dijital dönüşümünü tamamlamış otomotiv hizmet noktaları oluşturmak için uçtan uca bir kalite standardı olarak konumlanıyor. Suyun ve enerjinin verimli kullanımından atık yönetimine, yenilenebilir enerjiden çalışma şartlarını küresel standartlara yükseltmeye ve mesleki eğitime kadar pek çok alanda “Yeşil Bayrak” kullanılacak. Bağımsız ve şeffaf bir süreç yürütülerek sektörümüz döngüsel ekonominin bir neferi haline getirilecek” diyerek sözlerini tamamladı.

"Mobilite ve akıllı ulaşım sistemleri trafik sorununu çözecek"

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ise yeni bir bakış açısına geçebilmek için gerek mevzuat alanında gerekse de iş yapış şekillerinde çok kapsamlı değişiklikler yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Ilıcalı “Düzenli denetimlerin yapılması yaralanmalı ve ölümlü kazaların sayısının azalmasını sağlamanın yanında trafik kapasitesinin de artmasını sağlamaktadır. Ancak, insan eliyle denetimlerin yapılması birçok noktada yetersiz kalmaktadır. Gelişen teknoloji trafik denetimleri de elektronik olarak yapılmasını sağlayarak insanın yetersiz kaldığı noktalarda yardımına koşmaktadır. Trafik denetimlerinde gelişen teknolojinin kullanılması, denetimlerin verimliliğini artırmaktadır. Denetimde etkinliğin artırılabilmesi ve sürücü davranışlarının iyileştirilmesi için sürücülere 24 saat denetlendiğinin hissettirilmesi gerekmektedir. Gelişen teknolojiyle birlikte bu hissi sağlayacak 24 saat görev yapan elektronik ekipmanlar kullanılmalıdır. Akıllı ulaşım sistemleri (AUS) araçlar içinde, araçlar arasında ve araç ile sabit kontrol merkezi arasında, ayrıca altyapı hakkında, emniyet, güvenlik, randıman ve kalite bakımından her türlü haberleşmeyi ve bilgi alışverişini sağlıyor. AUS, ayrıca ulaşımın çevreye olan etkisini minimize etmek ve ulaşımın hem işletmenin ekonomik beklentileri, hem de yolcuların ve araç kullanıcılarının yararlarını maksimize etmek amaçlarını gerçekleştirecek şekilde geliştiriliyor. AUS’un amaçları arasında insan-araç-altyapı-merkez arasında çok yönlü veri alışverişi, trafiğin güvenliliği, yolların kapasitelerine uygun olarak kullanımı, mobilitenin arttırılması, enerji verimliliği sağlanarak çevreye verilen zararın azaltılması gibi başlıklar genel kabul görerek standartlaşmış; böylece karar verme yükünün insanın üzerinden alınmasının hangi amaçlara hizmet etme amaçlı olduğu netleşti” dedi.

"Türkiye, yeşil dönüşüme dünyada rekabetçi"

Araç liftleri ve kaldırma ekipmanları üreticisi SanPark’ın CEO’su ve BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, sürdürülebilirliğin önemini erken tespit ettiklerini, yüzde 100 yeşil enerjiye geçiş ve atıkları tam dönüştürmeyle karbon ayak izlerini azaltarak dünyada rekabetçi olduklarını belirtti.

"İş dünyası ve üniversite iş birlikleri sektöre değer katıyor"

Sürdürülebilir işletmelerin önemine istinaden söz alan İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Figen Yıldırım, TOBFED ile yakın zamanda imzaladıkları stratejik işbirliği protokolüne değindi. Bu önemli akademi-iş örgütü iş birliği kapsamında öncelikle “Yeşil Bayrak” projesine odaklanacaklarının altını çizen Yıldırım, iş dünyasının üniversitesi olarak “Yeşil Bayrak” ile sektör işletmelerini, hizmet kalitesi ve verimliliği, pozitif sosyal ve çevresel etki ve dijitalleşme gibi alanlarda değerlendirmeye tabii tutacak bir sertifikasyon sistemi üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Arup Türkiye Ulaşım Takım Lideri Yunus Emre Şimşek, mobilitenin ve ulaşım planlamasının çok daha büyük kentsel ağların bileşenleri olduklarını ve daha büyük bir resme, multidisipliner ve kapsayıcı bir açıdan bakılması gerekliliğini ifade etti.

Panelin önemli çıkarımı ise Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 17, “Amaçlar İçin Ortaklıklar” kapsamında ortak aksiyon alınmasının teyit edilmesi oldu. Kurumların kendi içlerinde atabileceği olumlu adımlar olmakla birlikte, ölçeklenebilir fayda ve sürdürülebilir dönüşüm ancak iş birlikleri ile mümkün olacak.