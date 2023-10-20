Mobilya atölyesinde korkutan yangın

Sakarya'nın Erenler ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mobilya atölyesinde korkutan yangın
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Sakarya’nın Erenler ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Uluyol Caddesi üzerinde bulunan mobilya atölyesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman