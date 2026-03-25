Edirne Sanayi Sitesi’ndeki bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Yangın, diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Edirne Sanayi Sitesi’nde mobilya üretimi yapan bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve atölyeyi saran alevler, korku dolu anlar yaşattı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Mobilya malzemelerinin yanıcı özelliği nedeniyle alevlerin hızla yayılması üzerine, itfaiye ekipleri yangının bitişikteki dükkanlara sirayet etmemesi için stratejik bir müdahale gerçekleştirdi.

Yangın söndürme çalışmaları devam ederken; Edirne Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Filiz Gencan ve Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan olay yerine gelerek yürütülen çalışmaları yerinde takip etti. Yetkililer, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi alırken esnafa da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Polis ekiplerinin çevre güvenliğini sağladığı çalışmalar çerçevesinde, itfaiye erleri alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 2 saat süren ve büyük bir titizlikle yürütülen söndürme çalışmaları sonucunda yangın, diğer iş yerlerine sıçramadan tamamen kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan geniş çaplı inceleme başlatıldı.