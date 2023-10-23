Mobilya fabrikasında korkutan yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesinde tadilat çalışması yapılan mobilya imalathanesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Mobilya fabrikasında korkutan yangın
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesinde tadilat çalışması yapılan mobilya imalathanesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Yangın, saat 10.00 sıralarında 22. Mobilya sokakta henüz faaliyete açılmamış olan mobilya fabrikasında çıktı. Tadilat çalışması sırasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevlere, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Yaklaşık 1 saatte söndürülen yangın, büyük paniğe sebep oldu.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.