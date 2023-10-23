Mobilya fabrikasında korkutan yangın
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesinde tadilat çalışması yapılan mobilya imalathanesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu.
Bursa’nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesinde tadilat çalışması yapılan mobilya imalathanesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu.
Yangın, saat 10.00 sıralarında 22. Mobilya sokakta henüz faaliyete açılmamış olan mobilya fabrikasında çıktı. Tadilat çalışması sırasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevlere, itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık 1 saatte söndürülen yangın, büyük paniğe sebep oldu.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.