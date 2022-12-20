Mobilya imalathanesinde korkutan yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesinde bulunan mobilya atölyesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Mobilya imalathanesinde korkutan yangın
Editör
EditörEditör
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Bursa’nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesinde bulunan mobilya atölyesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Cevat Parman Sokakta bulunan 3 katlı mobilya imalathanesinin 3. katında çıktı. Sobanın bacasından düşen kıvılcım nedeniyle 3. kattaki imalathanede yangın çıktı. Dumanı fark eden çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler tarafından söndürülen yangın sonucunda maddi hasar meydana geldi.

Mobilya imalathanesinde korkutan yangın
Mobilya imalathanesinde korkutan yangın
Mobilya imalathanesinde korkutan yangın