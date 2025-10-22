Mobilya imalathanesinde korkutan yangın

Mobilya imalathanesinde korkutan yangın
Yusuf Eker
Yusuf Eker
Yangın saat 20.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 29. Mobilya Sokak’ta faaliyet gösteren Mobilya imalathanesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören işçiler itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.