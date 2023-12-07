Mobilya imalathanesinde yangın paniği

Bursa’da bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve çalışanlar müdahale etti. Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışması sonrası söndürüldü.

Yangın, saat 08.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi içerisinde bulunan bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını gören çalışanlar durumu 112 Acil Servisi’ne bildirdi. Ekipleri beklerken kendi imkanlarıyla yangına müdahale eden çalışanlardan bazıları dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Diğer yandan sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere, olay yerinde müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangını 1 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alarak söndürdü.