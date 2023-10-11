Mobilya imalathanesindeki yangın söndürüldü: Çevre evler zarar gördü

Bursa’da evlerin arasındaki bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bazı evler yangından zarar görürken, yangın alanı havadan görüntülendi.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi’nde eski Gemlik Yolu üzerindeki mobilya imalathanesi ve mağazasında çıktı. İddiaya göre, imalathanedeki kumaş makinesinde gelen patlama sonrası çıkan yangın kısa sürede imalathaneyi etkisi altına aldı. 3 katlı imalathaneden yükselen alevler, kısa sürede bütün binayı sardı. R.S’ye ait olduğu öğrenilen imalathanedeki 10 çalışan kendi imkanlarıyla binayı terk etti. Bina boyu yükselen alevleri gören mahalleli de sokağa döküldü.

Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yan binaları da tehdit eden alevler sebebiyle, vatandaşlar hızla tahliye edildi. Polis ekiplerinin aldığı güvenlik çemberi içinde itfaiye ekiplerinin müdahalesi esnasında trafikte çift taraflı trafiğe kapatıldı. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Bir otomobil ve çevredeki evlerin zarar gördüğü evler ise havadan görüntülendi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.