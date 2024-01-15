Mobilya sektörüne yeni soluk getirecek iş birliğinde imzalar atıldı

MODOKO ile Doğuş Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol eğitim, staj, Ar-Ge projeleri ve tasarım alanlarında yenilikçi adımları beraberinde getiriyor.

Öğrencilere sektörel bilgi ve deneyim kazandırmayı hedefleyen ve sektörde inovasyonu teşvik ederek üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan iş birliği protokolü MODOKO ve Doğuş Üniversitesi arasında imzalandı.

Protokolle ilgili konuşan Rektör Prof. Dr. Turgut Özkan, “İş birliği, öğrencilere pratik deneyim sunmanın yanı sıra sektöre yön veren projelerin hayata geçirilmesine imkan tanıyacak. Öğrenciler, staj imkanlarıyla sektördeki profesyonellerle buluşacak ve gerçek iş deneyimi kazanacak. Ar-Ge projeleri ile mobilya sektöründe inovasyon ve teknolojik gelişmeler hız kazanacak. Öğrencilerin bitirme tezleri ve projeleri, sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenecek. Ortak atölye ve laboratuvarlar, yenilikçi tasarımların hayata geçirilmesine imkan sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Özkan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“MODOKO ve Doğuş Üniversitesi iş birliğiyle mobilya sektörü, genç yeteneklere kapılarını açarak, geleceğin tasarımcılarına önemli fırsatlar sunacak. İmzalanan protokolün, sektöre yeni ve sürdürülebilir çözümler getirmesini bekliyoruz.”