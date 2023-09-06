Mobilyalar arasına gizlenen 61 bin 600 adet kaçak sigara bulundu

Bulgaristan Gümrük görevlileri mobilya paketlerinde 61 bin 600 adet kaçak sigara buldu.

Türkiye üzerinden Bulgaristan’dan geçerek İngiltere’ye mobilya yükü götüren tırda bulunan mobilyalar arasına gizlenen 3 bin 80 paket sigara ele geçirildi. Kapıkule sınır kapısının karşısında bulunan Kapitan Andrevo gümrük karakolunun gümrük yetkilileri, risk analizleri taşıdığı için tırda yapılan kontrollerde beyan edilen mobilyaların haricinde eşya bulunup bulunmadığını sordular. Yapılan gümrük incelemesi sırasında müfettişler, beyan edilen bazı mobilyaların ambalajlarının içinde kaçak sigara buldu. Bulgaristan’da ÖTV etiketi olmayan çeşitli markalarda toplam 61 bin 600 adet toplamda 3 bin 80 paket sigara ele geçirildi.

Tespit edilen idari ihlal nedeniyle Bulgaristan uyruklu tır şoförü hakkında Haskova Bölge Savcılığı tarafından ön duruşma süreci başlatılarak dava açıldı.