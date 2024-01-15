Moda sektöründen iş insanları SUBÜ'deydi

SUBÜ Ferizli MYO’da öğrencileri moda ve tekstil sektöründen iş insanlarıyla buluşturan bir etkinlik gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu, moda ve tekstil sektöründen iş insanlarını ağırladı. ‘Bursa Fashion Week 7 - Sanayi ve Eğitim İş Birliği Etkinlikleri’ çerçevesinde Emelya Konfeksiyon Tekstil Limited Şirketi Kurucusu Yaşariye Doğan, Elyaf Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sami Bilge ve Nobleda Kurucu Başkanı Eda Erdoğan Tasarım Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Pınar Çınar moderatörlüğünde öğrencilerle buluştu.

Moda Tasarımı, Moda Yönetimi ve Tekstil Teknolojisi Programı öğrencilerinin yer aldığı etkinlikte; işletmelerin kuruluş ve yükseliş hikâyeleri, tekstildeki yenilikler, hedefler, Türk tekstilinin dünyadaki yeri, marka ve markalaşmanın önemi, modada yeni buluşlar ve Bursa Fashion Week tasarım yarışmalarının genç tasarımcıların gelişimine katkıları konuşuldu. Aynı zamanda Bursa Fashion Week’te komite üyesi olan misafirler, yarışmanın genç tasarımcılar açısından önemine değinerek öğrencileri katılım için cesaretlendirdi. 60 öğrencinin katıldığı buluşmada; Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi R. Seda Yanıkoğlu, Öğretim Görevlisi Şebnem Noyat ve Öğretim Görevlisi Cemile Çulcuoğlu da yer aldı.