Modanisa'dan Namshi'ye ikinci koleksiyon

Modanisa, dünya çapında tanınan çevrimiçi pazaryerleriyle iş birliğini sürdürüyor. Modanisa, Orta Doğu’nun önde gelen pazaryerlerinden Namshi ile yaptığı iş birliği kapsamında bu sene ikinci özel koleksiyonunu satışa çıkardı.

E-ticaret ve online giyim platformu Modanisa, geçen sene Orta Doğu’nun önde gelen pazaryerlerinden Namshi’de satışa açtığı özel koleksiyonundan sonra bu sene de ikinci koleksiyonunu tanıttı. Yapılan açıklamaya göre, Namshi’ye özel olarak tasarlanan 2023 Refka İlkbahar-Yaz koleksiyonu, doğadan ilham alan, doğal kumaşlar ve parlak renklerle harmanlanmış tasarımları ile şık ve tarz görünmek isteyen kadınlar için özel olarak hazırlandı.

Modest modanın ünlü influencer’ı ile Hayoushi ile iş birliği

Modanisa, Namshi’ye özel koleksiyonunun tanıtımı için Dubai’nin önde gelen influencerlarından Hayoushi ile de iş birliğine gitti. Verilen bilgiye göre, uluslararası modest modanın önde gelen isimlerinden Hayoushi, koleksiyonun tanıtımında yer alarak muhafazakar kadınların stilini yansıtan parçaları sundu.

Özel tasarım desenlerle birleştirilerek oluşturulan koleksiyon kullanıcılarını bekliyor. 2023 Refka ilkbahar-yaz koleksiyonunu incelemek ve satın almak için Namshi’nin web sitesi ziyaret edilebilecek.