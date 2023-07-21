Model uçaklarla gökyüzünü renklendirdi

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Radyo Kontrollü Model Uçak Başlangıç Kursu’na katılarak, uçak uçurdu.

Bilecik’te, Cumhuriyetin 100’üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde Radyo Kontrollü Model Uçak Başlangıç Kursu açıldı. Kurs Bilecik Valiliği, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnsansız Hava Aracı Atölyesi, Türk Hava Kurumu (THK) İl Temsilciliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştiriliyor. THK’nın bölgede yaptığı gözlem sonucu merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Kendirli köyünün havacılık için uygun olduğu görüşü alınarak, burada gençler hünerlerini gösteriyor. Kursu ziyaret eden Subaşı, "Kendirli köyünde Türk Hava Kurumu RC Model Uçak Eğitimine misafir olarak katıldım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’İstikbal göklerdedir’ idealiyle yetişen ve yetişmekte olan tüm havacılara başarılar diliyorum" dedi.