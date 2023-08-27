Modern dokunuşlarla Fadıllı'nın çehresi değişecek

Bu yılı tasarım yılı ilan eden Nilüfer Belediyesi, Fadıllı Mahallesi’nde çevre düzenlemesi çalışmaları yapıyor. Projenin tamamlanmasıyla bölge daha modern ve donanımlı yapıya kavuşacak.

Yeni nesil belediyecilik ve evrensel tasarım anlayışı vizyonunu benimseyen Nilüfer Belediyesi, Fadıllı’da örnek bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Mevcut dokunun korunacağı projede Uluabat Gölü kıyısında yer alan sosyal tesis alanında birtakım değişiklikler yapılacak. Futbol sahası yenilenecek. Çocuk oyun alanları ve lavanta bahçeleri kurulacak. Gelenlerin sosyalleşebilmeleri için piknik masaları kurulacak, meydan oluşturulacak. Günlük ihtiyaçların karşılanacağı kafeterya yenilenecek. Stres atmak ve spor yapmak isteyenler için doğa içinde yürüyüş yolları hazırlanacak.

Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık Tesisleri’nde ise çadır kamp alanı ve etkinlik alanı oluşturulacak. Altyapı geliştirilecek, çiçek bahçeleri yapılacak. Yamaç paraşütü iniş alanının modernize edileceği çalışmada gezinti yolu ve bisiklet yolları da yer alacak.

Fadıllı Mahallesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ilgili birim müdürleriyle projenin detaylarını konuştu. Saha ziyaretinin ardından değerlendirmede bulunan Başkan Erdem, bölgede daha önce yapılmış ancak kullanılmayan bir kafeteryanın bulunduğunu hatırlatarak, buranın yenilenerek, Nilkoop bünyesinde faaliyet göstereceğini açıkladı. Projede bostanın da yer aldığını ifade eden Başkan Erdem, “Burada mevsimlik sebzelerin yetiştirilmesine yönelik bir çalışmamız var. Vatandaşlar kendi elleriyle topladıkları sebze, meyveleri yeme şansına sahip olacaklar. İlaçsız tarımın nasıl yapıldığını buradaki vatandaşlarımıza anlatmış olacağız” dedi.

Ayrıca heykel ağacın etrafında yürüyüş parkı ve yeni piknik alanı oluşturacaklarını anlatan Başkan Erdem, piknikçilerin ve günübirlik gelen vatandaşların daha iyi ortamlarda piknik yapmalarını ve vakit geçirmelerini istediklerini vurguladı.

Bölgede; İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Nilkoop işbirliğinde lavanta tarlaları yaptıklarını söyleyen Başkan Erdem, “Şu anda lavantaları ektik. Belli bir yüksekliğe erişmesi ile iki sene içinde verim almaya başlayacağız. Burası lavanta kokulu bir alan haline dönüşecek. Tüm bu alanı yeni baştan elden geçireceğiz. Futbol sahamızı da yeniliyoruz. Gençlerin daha iyi spor yapmalarını sağlayacağız. Bu projeyi geliştiriyoruz ve yakın zamanda halkımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık Tesisleri’nin, Bursa’daki hava sporları alanında önemli noktalardan birisi olduğuna işaret eden Başkan Erdem, burada uzun süredir bir çalışma yapıldığını hatırlattı. Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası’nda Fadıllı’nın bir etap olarak geçtiğini belirten Başkan Erdem, bölgedeki çalışma çerçevesinde Fadıllı Havacılık Tesisleri’nde de, çadır kamp alanı ve etkinlik alanı düzenlenerek iyileştirmeler yapılacağını söyledi.