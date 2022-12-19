Modern fide serası 20 kişiye iş imkanı sağlanacak

Bilecik’in Osmaneli ilçesine “Modern Fide Serası” projesi ile yapımı tamamlanan sera, 20 kişiye iş imkanı sağlanacak.

BEBKA destekleri ile Osmaneli Belediyesi tarafından yapılan yapımına başlanan “Modern Fide Serası” projesinde sona gelindi. Tamamlanan proje ile serada tam kapasite çalıştığında 20 kişiye iş imkanı sağlanacak. Sera hakkında bilgi veren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Osmaneli Belediyesi olarak üretim, istihdam ve satış ile belediyemize gelir getirici bir yatırımını daha ilçemize kazandırdık. Fide seramız artık çiftçimizin hizmetinde. Ayrıca bu yatırımımız sayesinde 20 kişiye iş imkanı sağlanacak. İlçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.