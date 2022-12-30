Modern ilkokul binası 2024'te tamamlanacak

Gölcük’te ihtiyacı karşılamadığı için eski binası yıkılan Fidanlık İlkokulunun yeni modern binası için inşa çalışmaları hızla devam ederken binanın 2024 yılında tamamlanması planlanıyor.

Gölcük Çiftlik Mahallesi’nde bulunan Fidanlık İlkokulu ve Ortaokulu binası, artan öğrenci sayısı talebini karşılayamaması ve binanın eski olması sebebiyle yıkılmıştı. Öğrencilerin güvenli ve modern bir ortamda eğitimlerini sürdürmelerini sağlayacak 16 derslikli yeni okul binasının inşası ise hızla devam ediyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, okul inşaatını ziyaret ederek, devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Okul inşaatının tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Fidanlık İlkokulundan Çiftlik İlkokuluna aktarılan öğrencilerimize, Gölcük Belediyesi minibüsleri ile verdiğimiz ulaşım desteğine devam ediyoruz. Öğrencilerimizin güvenli ve modern bir ortamda eğitimlerini sürdürmelerini sağlayacak yeni okul binasının 2024 yılında tamamlanması planlanıyor” dedi.