Modern Kağıt'tan 650 milyon euroluk yeni yatırım

Eren Holding iştiraklerinden Modern Karton, Zonguldak’ta faaliyet gösterecek yeni fabrikasında üretim kapasitesini yüzde 50’den fazla artırmayı hedefliyor. 650 milyon euroluk yatırım bedeli olduğu bildirilen fabrikanın 2024’ün ikinci çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

Finans kuruluşları tarafından ‘Yeşil Fabrika’ olarak onurlandırılan PM6 üretim hattının yatırım finansmanı için yapılacak anlaşma İstanbul’da düzenlenen törenle tanıtıldı. Törene; Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, ING Türkiye Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Akay, ING Türkiye Kurumsal Müşteriler Genel Müdür Yardımcısı İpek Erhan, DZ Bank Türkiye Baş Temsilcisi Pinar Ersoy, Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Melih Tarhan ve Çin Halk Cumhuriyeti Sinosure CEO’su Hetai Sheng katıldı. Devam eden anlaşma sürecinde ING’nin, ‘Yeşil Kredi’ Koordinatörlük sorumluluğunu üstlenerek kredinin sağlanmasına azami desteği göstereceği bildirildi.

Holding çatısı altında faaliyet gösteren ve Çorlu’da bulunan fabrikasında yıllık 1.3 milyon tonluk üretim yapan Modern Karton, Zonguldak’ta kurulacak yeni tesisle üretim kapasitesini yüzde 50 den fazla artırmayı planlıyor. PM6 üretim hattı, konumu sayesinde şirketin ihracat kapasitesini de artıracak. Halihazırda ambalaj kâğıdı üretiminde Avrupa’da 5’inci sırada yer alan şirket yeni tesisin devreye girmesiyle bu alanda Avrupa’da 3’üncü sıraya yükselmeyi hedefliyor. 650 milyon euro yatırımla kurulacak ve ilk aşamada yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacak yeni üretim hattı için sürdürülebilirlik kriterleri ve lojistik olanaklar göz önünde tutularak Zonguldak tercih edildi. Tesisin bölge ekonomisine de önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Yüzde 100 yeşil yatırım

Şirket yetkililerinin verdiği bilgiye göre; Zonguldak’ta devreye girecek yeni üretim hattı çevre dostu bir yaklaşımla faaliyet gösterecek. Hammadde olarak tümüyle hurda kâğıt kullanacak olan tesis yılda 25 milyon ağacın kesilmesinin önüne geçecek. Üretimde ihtiyaç duyulan su ise denizden temin edilecek ve arıtım işlemi sonrasında yeniden denize dönecek. Bu sayede yıllık 25 milyon metreküp su tasarrufu sağlanacak. Yeni üretim hattının kendi limanına sahip olması da lojistik avantajlar sağlayarak tasarrufa katkı sunacak.

“Ülkemizin yeni yatırımlara ihtiyacı var”

İmza töreninde konuşan Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, ’’Ülkemizin yeni yatırımlara her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Faaliyet gösterdiğimiz bütün iş kollarında, yatırımları planlarken ticari hedeflerin ötesinde ekonomiye, topluma ve çevreye katkısı yönünden de değerlendiriyoruz. Kendi sektöründe lider olan şirketimiz Modern Karton’u daha da güçlü bir konuma taşıyacak olan Zonguldak üretim hattı bu bakış açısını çok iyi yansıtan bir örnek teşkil ediyor. Bu yatırımla hem operasyonda verimlilik ve tasarruf sağlamayı hem de üretimde çevresel zararları minimuma indirmeyi hedefledik. Sektör açısından da önemli bir katkısı olacağına inandığımız yeni üretim hattımız için bugün 650 milyon euroluk yatırım için bir anlaşma hazır. Çorlu’da yer alan fabrikamızda yılda 1.3 milyon ton üretim yapıyoruz. Zonguldak hattımızın devreye alınmasıyla üretim kapasitemiz yüzde 50 den fazla artacak. Halihazırda yüzde 15 olan ihracat kapasitemiz de yüzde 40’lara ulaşacak. Üretim ve ekonomi yönünden getirilerinin ötesinde tesisimiz çevresel etki yönünden de örnek bir üretim yapacak. Yüzde 100 hurda kâğıt dönüşümüyle üretim yapacağız. Daha net ifade etmek gerekirse atığı alıp emtiaya dönüştüreceğiz. Bu sayede her yıl 25 milyonu aşkın ağacın kesilmesinin önüne geçecek ve 25 milyon metreküp su tasarrufu sağlayacağız. Bu finansman sürecinde bu alanda uluslararası deneyime sahip çok önemli kuruluşlarla birlikte hareket ediyoruz. Bu süreçteki destekleri ve uzmanlıkları için ING, DZ Bank, Ziraat Bankası ve Sinosure’un değerli yöneticilerine ve çalışanlarına ve emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ülkemiz ve sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

’’Bu yatırımın ülkemiz için değerli bir adım olacağına ve sektöre örnek teşkil edeceğine inanıyoruz’’

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Ayşegül Akay, ’’Banka olarak, ülkemiz için faydalı olacağına inandığımız bu önemli yatırımın finansman sürecine katkı sağlayacağımız ve aynı zamanda ‘Yeşil Kredi’ Koordinatör sorumluğunu aldığımız için mutluyuz. Sürdürülebilir bir gelecek hedefine giden bu uzun yolda Türkiye ekonomisinin güçlü ve köklü kuruluşlarından Eren Holding’in gerçekleştireceği bu önemli yatırımın ülkemiz için değerli bir adım olacağına ve sektöre örnek teşkil edeceğine inanıyoruz. Tüm paydaşlara ve emek veren tüm ekiplere teşekkür ediyor, ülkemiz ve ekonomimiz için bu önemli gelişmenin hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Çin’in önde gelen uluslararası finans kuruşlarından Çin İhracat ve Kredi Ajansı Sinosure CEO’su Hetai Sheng, “Öncelikle Eren Holding ve ING arasında gerçekleşen imza töreninde, bu güzel şehirde İstanbul’da olmaktan memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim. Avrupa ile Asya arasında önemli bir bağlantı noktası olan Türkiye, uluslararası fırsatlar arayan Çin şirketleri için her zaman önemli bir destinasyon olmuştur. Sinosure olarak Türkiye pazarına büyük önem veriyor ve bu noktada Türkiye’deki birçok şirket ile verimli iş birliğini yapıyoruz. PM6 Kâğıt Fabrikası projesini hayata geçiren Holdingi ve süreçteki desteği için bankaya tebrik ediyorum” dedi.