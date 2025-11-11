Modern pentatlon sporcusu Deva Çakır Avrupa üçüncüsü oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen ’2025 European BTLR Championships’ Avrupa Şampiyonası’nda U11 kategorisinde yarışan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Deva Çakır, Avrupa üçüncüsü oldu. Çakır’ın da yer aldığı Türkiye U11 Kız Milli Takımı ise şampiyonluğa ulaştı.

ECMP Avrupa Modern Pentatlon Federasyonu ve Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu’nun işbirliğiyle 5-9 Kasım tarihlerinde Alanya’da düzenlenen şampiyonaya 20 ülkeden 600’ü aşkın sporcu katıldı. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu Deva Çakır, U11 Milli Takımı’nda Türkiye’yi temsil etti. Çakır’ın kategorisinde Türk, İngiliz ve Bulgar sporculardan oluşan 20 sporcu yarıştı. Genç sporcu, kategorisinde finiş ipini üçüncü olarak geçmeyi başararak bronz madalya kazandı.

Öte yandan, Deva Çakır’ın da yer aldığı Türkiye U11 Kız Milli Takımı, müsabakaları birinci sırada tamamlayarak güçlü rakiplerini geride bıraktı ve Avrupa şampiyonu olarak altın madalyayı Türkiye’ye kazandırdı.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, sporcunun hem bireysel hem de takım başarısının büyük bir gurur ve mutluluk yaşattığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Milli Takımımızı, sporcumuzu, kıymetli ailesini, başantrenörümüz Samet Işık’ı, antrenörlerimiz Alpcan Damar’ı ve Elif Acar’ı kutlarız. Sporcumuza ve kulübümüze her zaman desteklerini esirgemeyen Körfez Belediye Başkanımız Sayın Şener Söğüt ve ekibine de ayrıca çok teşekkür ederiz. Onların bizlere ve sporcularımıza verdikleri maddi ve manevi destekler ile bu başarıları kazanıyoruz. Körfez ilçemiz sporcuları ve başarılarıyla adından bahsettirmeye devam edecektir."