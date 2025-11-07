Modern pentatlonda millilerden madalya yağmuru
Avrupa Biathle-Triathle Lazer Run Şampiyonası'nda milli sporcular 21 madalya kazandı.
Avrupa Biathle-Triathle Lazer Run Şampiyonası’nda milli sporcular 21 madalya kazandı.
Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu çatısı altında düzenlenen Avrupa Biathle-Triathle Lazer Run Şampiyonası’nın 3. günü sona erdi. Alanya’nın ev sahipliğinde 5-9 kasım tarihleri arasında düzenlenen şampiyona kapsamında bugün Triathle alanında Mix Bayrak, Kadın ve Erkek Bayrak Takım yarışmaları düzenlendi. Milli sporcular günün sonunda; 14 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 21 madalya kazanarak şampiyonadaki madalya hegemonyasını sürdürdü.
Milli sporcuların çeşitli kategorilerde kazandığı madalya tablosu ise şöyle oluştu:
Altın madalya
Mix Bayrak
Asya Saat - Gökhan Uraz Altun (U9 Mix)
Deniz Cantürk-Mehmet Deniz Özgül (U11 Mix)
Zeynep Dilara Ünlü - Kerem Batur Genç (U13 Mix)
Elif Ecem Öztürk - Mehmet Doruk Özkan(U15 Mix)
Tuana Özgür-Arda Meriç (U17 Mix)
Kadınlar Bayrak
Defne Cengiz - Deniz Cantürk (U11 Kadın)
Zeynep Dilara Ünlü -Esma Bahtiyar (U13Kadın)
Elvin Aydemir- Eda Bedir (U15 Kadın)
İpek Akşın - Sidal Aslan (Büyükler Kadın)
Erkekler Bayrak
Enes Berke Taşkan-Muhittin Karahan Koç (U11 Erkek)
Nevzat Ata Saat- Kerem Batur Genç (U13 Erkek)
Serhan Efe Uçarı - Mehmet Doruk Özkan (U15)
Arda Meriç-Muhammed Emir Kurtulan (U17 Erkek)
Jan Demir Vurdum - Eren Kıvanç Taşyaran (Genç Erkek)
Gümüş madalya
Mix Bayrak
Yaren Kalender-Nurettin Can Salcı (U19)
Yağmur Malkoç -Barış Doğu Çelik (Junior)
Sıdal Arslan - Mert Toprak Temiz (Büyükler)
Kadınlar Bayrak
Tulya Kesebir -Tuana Özgür (U17 Kadın)
Erkekler Bayrak
Alptuğ Ulaş - Ali Akaydın (Büyükler Erkek)
Bronz madalya
Kadın Bayrak
Alis Müftüoğlu - Neva Sönmez (19 Kadın)
Yağmur Malkoç - Nilsu Mutlu (Genç Kadın)