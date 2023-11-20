Modern sera tesisiyle çiftçilere destek

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde modern sera tesisi kuruldu.

Modern sera tesisiyle çiftçilere destek
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde modern sera tesisi kuruldu.

Osmaneli Belediyesi tarıma ve çiftçiye destek vermek için, bir kalkınma ajansı hibeleri ve Kadın Girişimciler Kooperatifi ile modern fide serası kuruldu. Uygun fiyatlarla fide temin etmeyi planlayan projenin çiftçilere büyük destek olacağı belirtildi. Sera tesisi, Osmaneli’ne katma değer sağlayacak önemli bir adım olduğunu belirten Belediye Başkanı Münür Şahin, "Çiftçilerimiz ve halkımız için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman