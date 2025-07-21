Modern seralarda hasat bereketi

Kocaeli’de yüzde 50 hibeli gübre ve modern sera desteğinden yaralanan üreticiler, yaz sezonunda seralarda yetiştirilen sebzelerin hasadına başladı. Ürünlerin yüksek verimi ve kalitesi çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınmayı desteklemek için gübre ve tohum desteğinin yanı sıra, Kocaeli genelinde "Seracılığı Geliştirme Projesi" kapsamında üreticilere anahtar teslim modern sera kurulumu desteği de sağlıyor. Proje ile il genelinde seracılığın yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bu doğrultuda, yeni seralarında sebze yetiştiren üreticilerin hasat mesaisi devam ediyor. Modern sera, tohum ve gübre destekleriyle Kocaeli’de örtü altı tarımda önemli bir artış sağlandı. Desteklerle birlikte 90 dönüm tarım arazisi seracılığa kazandırıldı. Domates, biber, kıvırcık, patlıcan ve salatalık gibi ürünleri yetiştiren çiftçiler, yüksek verim ve kaliteyle büyük memnuniyet yaşadı.

175 modern sera desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, projenin kırsal kalkınmaya ve bölgesel gıda arzına önemli katkı sağladığını belirterek, desteklerin önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceğini vurguladı. 2019’dan bu yana toplam 175 adet yüzde 50 hibeli modern sera ile bin 400 çiftçiye 2 bin 49 top sera naylonu desteği sağlanmış oldu.

"Seracılığı Geliştirme Projesi" kapsamında, sıfırdan kurularak teslim edilen 2 bloklu, 16 metre eninde, 32 metre boyunda toplam 512 metrekarelik modern seralar 4 ayrı özelliğe sahip. Ürünlerin istenilen olgunluğa erişmesiyle seralarda hasat yoğunluğu yaşanıyor. Üreticiler; domates, biber, salatalık, taze fasulye, patlıcan, kabak, kıvırcık ve maydanoz başta olmak üzere çok sayıda sebzeyi yılın 12 ayı yetiştirebiliyor.

Zorlu hava şartlarına dayanıklı seralar

Çiftçiler, havalandırması uygun olmayan, bükme demirden yapılmış eski seraların yerine, iki taraflı havalandırmalı, bakımı kolay ve hastalıklarla mücadeleyi kolaylaştıran demonte galvaniz profilli yüksek tünel sera sistemine sahip oluyor. Kurulan seralar; kar, dolu, fırtına ve yağmur gibi zorlayıcı hava şartlarına karşı mekanik mukavemet artırarak üretime katkı sağlıyor. Modern seralarda kullanılan sera naylonları 36 aylık kullanım süresine sahip olup, UV + IR (LD) + EVA katkılı ve don riskini azaltıcı özellik taşıyor. Bu naylonlar, hastalık ve zararlıları minimum seviyeye indirerek ilaçlama sayısını azaltıyor ve daha sağlıklı, pazar değeri yüksek ürünlerin yetişmesini sağlıyor. Yetkililer, projenin hem kırsal kalkınmaya hem de bölgesel gıda arzına önemli katkı sağladığını belirterek, desteklerin önümüzdeki yıllarda da artarak süreceğini ifade etti.

"Yetiştirdiğimiz ürünler organik"

Kandıra İncecik Mahallesi’nde ikamet eden Serkan Memiş, "Büyükşehirden daha önce mazot, gübre ve tohum desteği de almıştım. Tahir Başkanımızdan Allah razı olsun, onun sayesinde üretiyoruz, kazanıyoruz. Bu destekler olmasa bu seraları yapamazdık, üretim de yapamazdık. Yetiştirdiğimiz ürünler organik, ilaçsız yetiştiriyoruz. Bu seralar sayesinde daha güzel, daha iyi ürün alabildik. Daha çok ürünler yetiştirip satabiliyoruz, daha güzel para kazanıyoruz. Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

"Desteklerden çok memnunuz"

Kandıra Bozburun Mahallesi’nden Ferit Yıldız ise "Seramızda biber, domates, salatalık çeşitlerimiz mevcut. Bu seralarımızı büyükşehir belediyemizin vermiş olduğu desteklerle kurduk. Desteklerden çok memnunuz. Yüzde 50 hibeli destekler olmasa, seraları kurup üretim yapamazdık. Gübre olsun, arpa olsun, diğer kışlık bitki tohumları olsun, bunlar için de teşekkür ediyoruz. Bu güzel çalışmaların devamını diliyoruz. Tahir başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Kandıra’dan genç çiftçi Serdar Memiş, "Tahir Başkanımızın yaptığı desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olsun destekleri sayesinde paramızın yarısı cebimizde kaldı. Bu paraları da üretime harcıyoruz. Ürünleri Yarımca ve Körfez pazarında satıyoruz. Buradan gelen paralarla bir sera daha yaptık" ifadelerini kullandı.