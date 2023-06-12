Modifiye otomobiller Bursa'da buluşacak

Bursa Park Modifiye Derneğinin üçüncüsünü düzenlediği Bursa Modifiye Festivali 24-25 Haziran 2023 tarihleri arasında Buttim açık otopark alanında yapılacak.

Türkiye’nin dört bir yanından gelecek olan modifiye otomobiller park alanında sergilenirken, üretici firma ve sanatkarlar meraklıların sorularına cevap verecek.

Eski model otomobillerin aslına uygun olarak modifiye edilmesi özellikle ABD ve İngiltere’de büyük ilgi görüyor. Türkiye’de de modifiye otomobilleri tutkunlarının oluşturduğu derneğin organize ettiği bu festivalde sergilenen otomobillerin yanı sıra çeşitli müzik etkinlikleri ve performanslar da sergilenecek.

Bu özel etkinliği organize eden Cafer Kuzu, 24 Haziran’da park alanına araç girişleri yapılacağını ifade etti ve 25 Haziran’da tüm gün sürecek festivale bütün Bursalı otomobil severleri davet etti. Türkiye’nin yerli aracı Togg’un da festival alanında görücüye çıkacağı öğrenildi.