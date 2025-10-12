Modifiye tutkunları Lüleburgaz'da bir araya geldi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen modifiye otomobil buluşmasında tutkunlar bir araya geldi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, birbirinden farklı tasarımlara sahip araçlar vatandaşların büyük ilgisini çekti.

Lüleburgaz yeni sanayi otoparkında gerçekleştirilen buluşmada, farklı il ve ilçelerden gelen modifiye tutkunları otomobillerini sergileyerek adeta görsel bir şölen sundu. Katılımcılar, otomobillerinde yaptıkları özel ses, ışık ve tasarım sistemlerini tanıttı. Etkinliği izlemeye gelen vatandaşlar ise modifiye araçlarla bol bol fotoğraf çektirerek keyifli anlar yaşadı.

Organizatörler, etkinliğin amacının otomobil tutkunlarını bir araya getirip güvenli sürüş ve dostluk bilincini pekiştirmek olduğunu belirterek, gelecek yıl buluşmayı daha kapsamlı şekilde düzenlemeyi planladıklarını söyledi.