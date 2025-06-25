Moğol fırtınası İstanbul'a geliyor

The HU ismiyle müzik sahnesine adım atan ve tarzlarını "hunnu rock" olarak tanımlayan Moğol folk metal grubu, 16 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta konser vermek üzere Epifoni organizasyonuyla ilk kez Türkiye’ye geliyor.

Konserin biletlerine, Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial’dan ulaşılabilecek. Müziklerinde morin huur ve tovşur gibi geleneksel Moğol çalgılarını ve gırtlaktan söylenen höömey tarzı vokalleri kullanan grup, ismini Moğolistan’da "Hunnu" adıyla bilinen, eski Türk-Moğol imparatorluğu Büyük Hun İmparatorluğu’ndan alıyor.

830 milyondan fazla dinlenmeye ulaşan, listelerde 1 numaraya yükselen albümleri, dünya çapındaki kapalı gişe turneleri, büyük festivallerdeki performansları, üst düzey devlet kurumları ve yetkililer tarafından tanınmaları ve rock müziğin en büyük isimleriyle yaptıkları iş birlikleri sayesinde The HU, kısa sürede yenilikçi "Hunnu Rock" tarzıyla Moğol müziğini dünya sahnesine taşıdı.